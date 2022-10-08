Фигуристка Туктамышева стала победительницей «Мемориала Панина-Коломенкина»
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Результат Туктамышевой — 233,41 балла.
Второе место заняла Ксения Гущина с показателем 212,73. Третья — Дарья Садкова (211,70).
Туктамышева завоевала золотые медали чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай) в одиночном катании и командного ЧМ-2021 в Осаке.
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла короткую программу на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина».