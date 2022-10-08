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Фигуристка Туктамышева стала победительницей «Мемориала Панина-Коломенкина»

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина».
Фигуристка Туктамышева стала победительницей «Мемориала Панина-Коломенкина»
  • globallookpress.com
  • © Darryl Dyck/Keystone Press Agency

Результат Туктамышевой — 233,41 балла.

Второе место заняла Ксения Гущина с показателем 212,73. Третья — Дарья Садкова (211,70).

Туктамышева завоевала золотые медали чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай) в одиночном катании и командного ЧМ-2021 в Осаке.

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Туктамышева выиграла короткую программу на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина».

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