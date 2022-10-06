Туктамышева выиграла короткую программу на «Мемориале Панина-Коломенкина»
- РИА Новости
25-летняя фигуристка получила от судей 82,76 балла. Туктамышева исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — двойной тулуп.
Ксения Гущина (69,70 балла) располагается на втором месте, Дарья Садкова (69,05) — на третьем.
Туктамышева завоевала золотые медали чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай) в одиночном катании и командного ЧМ-2021 в Осаке.
Прокат короткой программы состоится 8 октября.
Ранее Туктамышева призналась, что пока не читала кодекс этики ФФККР.