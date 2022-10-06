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Туктамышева выиграла короткую программу на «Мемориале Панина-Коломенкина»

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на «Мемориале Н.А. Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге.
Туктамышева выиграла короткую программу на «Мемориале Панина-Коломенкина»
  • РИА Новости

25-летняя фигуристка получила от судей 82,76 балла. Туктамышева исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — двойной тулуп.

Ксения Гущина (69,70 балла) располагается на втором месте, Дарья Садкова (69,05) — на третьем.

Туктамышева завоевала золотые медали чемпионата мира 2015 года в Шанхае (Китай) в одиночном катании и командного ЧМ-2021 в Осаке.

Прокат короткой программы состоится 8 октября.

Ранее Туктамышева призналась, что пока не читала кодекс этики ФФККР.

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