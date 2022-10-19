Фергюсон — Нурмагомедову: твой папаша разозлился бы, увидев тебя сейчас

Американский боец Тони Фергюсон грубо обратился к бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Эй, толстяк, когда уже ты отрастишь пару яиц и перестанешь выписывать языком чеки, которые твоё тело не может обналичить? Твой папаша разозлился бы, узнав, в какое дерьмо ты превратился», — написал Фергюсон.

UFC уже пытался организовать бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз. Поединок мог состояться в 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 годах, однако каждый раз бой отменялся.

В 2020 году Хабиб завершил карьеру после победного боя над Джастином Гейджи.

Ранее Ислам Махачев высказался о навыках игры в футбол своего друга Хабиба Нурмагомедова.