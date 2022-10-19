Федотов — Салиховой: я родился в Свердловской области, чем горжусь
«Во-первых, при чём здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».
Ранее появилось видео, как Федотов нецензурно ругался в адрес представителей «Спартака» в московском дерби в рамках 13-го тура чемпионата России.
Игра между командами завершилась со счётом 2:2.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 26 очков. Третье — ЦСКА (25).
Ранее Салихова сравнила главного тренера ЦСКА Федотова с конюхом.