Федотов — Салиховой: я родился в Свердловской области, чем горжусь

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на критику Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес.

«Во-первых, при чём здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилось видео, как Федотов нецензурно ругался в адрес представителей «Спартака» в московском дерби в рамках 13-го тура чемпионата России.

Игра между командами завершилась со счётом 2:2.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 26 очков. Третье — ЦСКА (25).

Ранее Салихова сравнила главного тренера ЦСКА Федотова с конюхом.