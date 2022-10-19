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Федотов — Салиховой: я родился в Свердловской области, чем горжусь

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на критику Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес.

«Во-первых, при чём здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилось видео, как Федотов нецензурно ругался в адрес представителей «Спартака» в московском дерби в рамках 13-го тура чемпионата России.

Игра между командами завершилась со счётом 2:2.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 26 очков. Третье — ЦСКА (25).

Ранее Салихова сравнила главного тренера ЦСКА Федотова с конюхом.

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