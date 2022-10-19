Гол Фалькао спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Атлетико»

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Атлетико» в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Мадриде завершилась со счётом 1:1.

В составе «Атлетико» мяч забил Альваро Мората на 20-й минуте, у «Райо Вальекано» отличился Фалькао (90 + 2, пенальти).

Таким образом, «Атлетико» прервал серию из трёх побед в Примере и занял третье место в турнирной таблице чемпионата (20 очков). «Райо Вальекано» (12) находится на десятой строчке.

Ранее «Реал» на своём поле нанёс поражение «Барселоне» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.