Узнать больше

Гол Фалькао спас «Райо Вальекано» от поражения в матче с «Атлетико»

Короткая ссылка
«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Атлетико» в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Мадриде завершилась со счётом 1:1.

В составе «Атлетико» мяч забил Альваро Мората на 20-й минуте, у «Райо Вальекано» отличился Фалькао (90 + 2, пенальти).

Таким образом, «Атлетико» прервал серию из трёх побед в Примере и занял третье место в турнирной таблице чемпионата (20 очков). «Райо Вальекано» (12) находится на десятой строчке.

Ранее «Реал» на своём поле нанёс поражение «Барселоне» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить