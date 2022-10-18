Грулёв: были неудачные игры, но сейчас с двумя победами мы немножко реабилитировались

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв поделился эмоциями от матча с «Ростовом» четвёртого тура группового этапа Кубка России.

«То, что я забил в двух матчах подряд, это стечение обстоятельств. Работаю на тренировках для того, чтобы забивать… Были неудачные игры. Но сейчас с этими двумя победами мы немножко реабилитировались. Впереди важная игра с «Локомотивом», и все мысли сейчас о ней», — цитирует Грулёва «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1. В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).

«Динамо» с семью очками находится на первой строчке в турнирной таблице группы С. «Ростов» с шестью очками располагается на третьей позиции.

Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении команды в матче с «Динамо».