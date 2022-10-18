Глебов: «Ростов» побежал быстрее отыгрываться, но получил ответную атаку от «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о поражении команды в матче с «Динамо» четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу.

«Конечно, расстроены. Неплохо играли, но, наверное, создали недостаточно моментов у чужих ворот, чтобы выиграть. Пропустили в концовке, 2:1 горели, побежали быстрее отыгрываться, но получили ответную атаку и плохо сыграли в обороне», — цитирует Глебова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1. В составе бело-голубых отличились Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулёв (79-я) и Фёдор Смолов (87-я). У ростовчан мяч забил Дмитрий Полоз на 54-й минуте (пенальти).

«Динамо» занимает первое место в таблице группы C, набрав семь очков. «Ростов» (шесть) расположился на третьем.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча с «Динамо».