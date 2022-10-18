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В РФС оценили работу Карасёва в матче ЦСКА — «Спартак»

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о работе Сергея Карасёва в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием ЦСКА и «Спартака».

«Он справился со сложным матчем. Игра была предельно сложной: да, какие-то недоработки и недочёты есть, но всё нормально. Если был простой матч, то можно было бы говорить, что была одна или полторы ошибки. Но в такой встрече ему было безумно сложно», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решение по эпизоду матча между ЦСКА и «Спартаком».

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