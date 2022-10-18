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Третьяк — о допинговом деле Ничушкина: русские в хоккее побеждают без фармакологии

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на вердикт Международной федерации хоккея (IIHF) в отношении форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина по поводу возможного нарушения антидопинговых правил.
Третьяк — о допинговом деле Ничушкина: русские в хоккее побеждают без фармакологии
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Мы никогда не допустим, чтобы ради достижения результата использовались запрещённые препараты. Это принципиальная позиция ФХР. Федерация создала чистую и честную систему, в которой национальные команды добывают титулы и медали исключительно спортивными методами. Русские в хоккее побеждают без фармакологии», — цитирует Третьяка РИА Новости.

По его словам, он очень рад тому, что чистоту и честность российского хоккея признали в том числе и компетентные международные органы. Он также назвал Ничушкина великолепным игроком, способным усилить сборную на любом самом престижном и статусном международном турнире.

Россиянин присоединился к «Эвеланш» в 2019 году. В составе «Колорадо» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли — 2022. 

Ранее Третьяк рассказал, что посол Канады в России Элисон Леклер прислала ветеранам сборной СССР по хоккею письмо с поздравлением в связи с 50-летним юбилеем Суперсерии.

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