Третьяк рассказал, что посол Канады поздравила советских хоккеистов с юбилеем Суперсерии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что посол Канады в России Элисон Леклер прислала ветеранам сборной СССР по хоккею письмо с поздравлением в связи с 50-летним юбилеем Суперсерии.

«Посол Канады прислала письмо, написав, что это великие игры, которые помнят в Канаде, и что это были исторические матчи, в которых был показан очень хороший хоккей», — цитирует Третьяка ТАСС.

Сборная Канады в Суперсерии одержала четыре победы, команда СССР — три, одна встреча завершилась вничью. Это была первая в истории серия матчей между советской сборной и лучшими профессионалами НХЛ.

Напомним, что в 2013 году в прокат вышел фильм «Легенда №17», в котором рассказывалось о первом матче серии, который закончился победой отечественных хоккеистов (7:3).

Ранее двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев высказался о Суперсерии 1972 года.