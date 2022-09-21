Якушев: про всех участников Суперсерии из сборной СССР можно снять фильм

Двукратный олимпийский чемпион и бывший главный тренер сборной России по хоккею Александр Якушев высказался о Суперсерии 1972 года.

«Думаю, не помешало бы снять фильм про каждого игрока. Самое интересное, по всем видам спорта стали снимать фильмы, и это очень здорово. Если будут снимать, то появятся очень интересные новые факты», — цитирует участника Суперсерии ТАСС.

Сборная Канады в Суперсерии одержала четыре победы, команда СССР — три, одна встреча завершилась вничью. Это была первая в истории серия матчей между советской сборной и лучшими профессионалами НХЛ.

Напомним, что в 2013 году в прокат вышел фильм «Легенда №17», в котором рассказывалось о первом матче серии, который закончился победой отечественных хоккеистов (7:3).

Ранее Тардиф заявил, что Суперсерия-1972 оказала огромное влияние на мировой хоккей.