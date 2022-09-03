Тардиф: Суперсерия-1972 оказала огромное влияние на мировой хоккей

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о противостоянии между сборными СССР и Канады в 70-х.

«В мировом хоккее, особенно в Северной Америке, открыли для себя по итогам Суперсерии, что Россия и Европа могут конкурировать и со звездами Национальной хоккейной лиги. Речь идет о новом стиле игры и новых звездах, что оказало огромное влияние на весь хоккей», — цитирует Тардифа ТАСС.

Суперсерия 1972 года состояла из восьми матчей, которые прошли в Канаде в сентябре. Кленовые листья одержали четыре победы, команда СССР — три, одна встреча завершилась вничью. Это были первые в истории матчи сборных СССР и Канады, составленной исключительно из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Напомним, НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения Кубка мира в 2024 году. КМ проводился в 1996, 2004 и 2016 годах. Победу на турнире в 2016-м одержала сборная Канады.

Ранее Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии сохранят места в высшем дивизионе чемпионата мира.