Губерниев: на лыжника Гонтаря с его переходом всем всё равно

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию, что российский лыжник Валерий Гонтарь сменил гражданство на украинское.

«Сейчас многие обсуждают происшествие в Ейске, а на лыжника Гонтаря с его переходом всем, ну, мягко говоря, всё равно. И я не исключение. Поэтому переехал, и Бог с ним, пожелаем ему удачи», — цитирует Губерниева «ВсёПроСпорт».

По информации «Чемпионата», спортсмен покинул Россию и пытается трудоустроиться в Австрии.

Лыжник дважды выиграл Универсиаду. Он не выступал в составе сборной России на этапах Кубка мира. Последний раз Гонтарь представлял в соревнованиях Россию в сезоне-2019/20.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не знает о смене гражданства Гонтаря.