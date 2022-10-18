Мухаммад: Махачев — боец другого уровня, у Оливейры нет никаких шансов
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«Ислам — боец другого уровня. Мы тренировались с Исламом, он спортсмен очень высокого класса. Думаю, что борьба у Оливейры слабее, у него нет никаких шансов. Ислам одержит доминирующую победу», — цитирует Мухаммада ТАСС.
22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой. Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэйджи, титул остался вакантным.
Ранее бой Магомеда Мустафаева на UFC 280 отменён.