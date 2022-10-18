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Мухаммад: Махачев — боец другого уровня, у Оливейры нет никаких шансов

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Американский боец UFC Белал Мухаммад высказался о предстоящем титульном бое в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Мухаммад: Махачев — боец другого уровня, у Оливейры нет никаких шансов
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Ислам — боец другого уровня. Мы тренировались с Исламом, он спортсмен очень высокого класса. Думаю, что борьба у Оливейры слабее, у него нет никаких шансов. Ислам одержит доминирующую победу», — цитирует Мухаммада ТАСС.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой. Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэйджи, титул остался вакантным.

Ранее бой Магомеда Мустафаева на UFC 280 отменён.

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