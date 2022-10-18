Бой Мустафаева на UFC 280 отменён
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«Бой отменён. Новый соперник имел контракт с другой организацией, поэтому выступить не сможет», — приводит слова Мустафаева ТАСС.
22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой. Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэйджи, титул остался вакантным.
Ранее Махачев рассказал, как проходят тренировки под руководством бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.