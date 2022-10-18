Бой Мустафаева на UFC 280 отменён

Россиянин Магомед Мустафаев сообщил, что его бой, который планировался 22 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, отменён.

«Бой отменён. Новый соперник имел контракт с другой организацией, поэтому выступить не сможет», — приводит слова Мустафаева ТАСС.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Ислам Махачев сразится с Чарльзом Оливейрой. Бразилец потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэйджи, титул остался вакантным.

Ранее Махачев рассказал, как проходят тренировки под руководством бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.