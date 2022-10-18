Узнать больше

IIHF сняла с российского хоккеиста Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

Короткая ссылка
Международная федерация хоккея (IIHF) сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
IIHF сняла с российского хоккеиста Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил
  • AP
  • © Phelan M. Ebenhack

«IIHF сняла обвинения с Ничушкина в нарушении антидопинговых правил. ФХР будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену», — говорится в сообщении ФХР.

Ничушкин присоединился к «Эвеланш» в 2019 году. В составе «Колорадо» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли — 2022. В сезоне-2021/22 плей-офф НХЛ хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ничушкин находится в лидирующей группе бомбардиров НХЛ сезона-2022/23.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить