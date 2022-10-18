IIHF сняла с российского хоккеиста Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил
- AP
- © Phelan M. Ebenhack
«IIHF сняла обвинения с Ничушкина в нарушении антидопинговых правил. ФХР будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену», — говорится в сообщении ФХР.
Ничушкин присоединился к «Эвеланш» в 2019 году. В составе «Колорадо» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли — 2022. В сезоне-2021/22 плей-офф НХЛ хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ничушкин находится в лидирующей группе бомбардиров НХЛ сезона-2022/23.