IIHF сняла с российского хоккеиста Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил

Международная федерация хоккея (IIHF) сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«IIHF сняла обвинения с Ничушкина в нарушении антидопинговых правил. ФХР будет рада видеть Валерия в составе национальной сборной после возвращения команды на международную арену», — говорится в сообщении ФХР.

Ничушкин присоединился к «Эвеланш» в 2019 году. В составе «Колорадо» россиянин стал обладателем Кубка Стэнли — 2022. В сезоне-2021/22 плей-офф НХЛ хоккеист забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ничушкин находится в лидирующей группе бомбардиров НХЛ сезона-2022/23.