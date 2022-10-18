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Ветеран ЦСКА: Федотов повёл себя недостойно

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на поведение главного тренера армейцев Владимира Федотова в матче со «Спартаком» 13-го тура чемпионата России .
Ветеран ЦСКА: Федотов повёл себя недостойно
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Это недостойное поведение, не ожидал от Федотова такого. Нужно быть сдержанным. Да, Абаскаль эмоциональный, прыгает и машет руками, но он не оскорблял тебя. А Федотов отправил его домой, употребив ещё и матерные слова», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол. В ответ наставник армейцев в нецензурной форме обратился к своему коллеге.

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит высказывания Федотова в адрес Абаскаля.

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