Ветеран ЦСКА: Федотов повёл себя недостойно
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«Это недостойное поведение, не ожидал от Федотова такого. Нужно быть сдержанным. Да, Абаскаль эмоциональный, прыгает и машет руками, но он не оскорблял тебя. А Федотов отправил его домой, употребив ещё и матерные слова», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».
Напомним, что после первого тайма главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол. В ответ наставник армейцев в нецензурной форме обратился к своему коллеге.
Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит высказывания Федотова в адрес Абаскаля.