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Губерниев считает, что ЦСКА и Федотова должны серьёзно наказать

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за поведение во время матча 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Губерниев считает, что ЦСКА и Федотова должны серьёзно наказать
  • РИА Новости

«Владимир Федотов ведёт себя как быдлан! И это печально. Я матерщинник со стажем. И хочу сказать, что когда на тебя направлены камеры, когда ты работаешь на такой ответственной работе, то должен отдавать себе отчёт в том, что и как ты говоришь», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что армейский клуб и главного тренера должны серьёзно наказать.

Напомним, что после первого тайма Гильермо Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

После матча тренер армейцев заявил, что Абаскаль не бросался на него по окончании первого тайма: «Это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом».

Встреча между командами завершилась со счётом 2:2.

Ранее появилось видео, как Федотов нецензурно обращался к Абаскалю во время дерби.

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