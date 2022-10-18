Узнать больше

Дисквалифицированный Обухов начал тренировки с «Оренбургом»

Короткая ссылка
Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов приступил к тренировочным занятиям на объектах клуба.
Дисквалифицированный Обухов начал тренировки с «Оренбургом»
  • РИА Новости

17 декабря истекает срок дисквалификации футболиста. Согласно регламенту, футболист может вернуться к тренировкам с командой в последние два месяца периода дисквалификации.

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 июля 2021 года дисквалифицировала Обухова за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что Обухов подписал контракт с «Оренбургом» 9 декабря 2021 года.

Ранее агент Владимира Обухова сообщил, что футболист приступил к тренировкам с командой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить