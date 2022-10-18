Дисквалифицированный Обухов начал тренировки с «Оренбургом»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов приступил к тренировочным занятиям на объектах клуба.

17 декабря истекает срок дисквалификации футболиста. Согласно регламенту, футболист может вернуться к тренировкам с командой в последние два месяца периода дисквалификации.

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 июля 2021 года дисквалифицировала Обухова за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что Обухов подписал контракт с «Оренбургом» 9 декабря 2021 года.

Ранее агент Владимира Обухова сообщил, что футболист приступил к тренировкам с командой.