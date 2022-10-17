Агент Обухова: с сегодняшнего дня футболист возвращается к тренировкам с «Оренбургом»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, сообщил, что футболист приступил к тренировкам с командой за два месяца до истечения срока дисквалификации.

«С сегодняшнего дня футболист возвращается к тренировкам с «Оренбургом». Всё законно и никаких санкций не будет. За два месяца до конца дисквалификации футболист имеет право начать тренироваться с командой», — цитирует Пушкина Sport24.

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 июля 2021 года дисквалифицировала Обухова за нарушение антидопинговых правил. Отстранение 30-летнего форварда завершится 17 декабря. Согласно регламенту, футболист может вернуться к тренировкам с командой в последние два месяца периода дисквалификации.

Обухов подписал контракт с «Оренбургом» 9 декабря 2021 года. Воспитанник московского «Спартака» ранее выступал за красно-белых, «Ростов», «Тамбов», «Сочи», саранскую «Мордовию», краснодарскую «Кубань» и столичное «Торпедо».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб планирует сохранить в своём составе защитника «Зенита» Данилу Хотулёва и полузащитника «Спартака» Степана Оганесяна.