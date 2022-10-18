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Кокорин — Канчельскису: как человек вы себя потеряли

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий в «Арисе», ответил бывшему игроку сборной России Андрею Канчельскису.
Кокорин — Канчельскису: как человек вы себя потеряли
  • Legion-Media
  • © Uk Sports Pics Ltd

«Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие. А если серьёзно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом», — написал Кокорин в соцсетях.

Он добавил, что никогда не променял бы карьеру на что-то запрещённое.

Напомним, что Канчельскис сказал: «Уровень Кокорина — ФНЛ, он профукал карьеру из-за денег».

Футболист провёл за кипрский клуб пять матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин сообщил, что не планирует возвращаться в сборную России.

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