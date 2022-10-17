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Кокорин: всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России

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Нападающий «Ариса» Александр Кокорин сообщил, что не планирует возвращаться в сборную России.
Кокорин: всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России
  • Legion-Media
  • © Gribaudi/ImagePhoto

«Всем будет лучше, чтобы я там не появлялся. История о том, что меня не пускали в сборную после моего заключения, правдива на 300%», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Инцидент с участием футболистов произошёл в октябре 2018 года. За участие в серии потасовок в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин провели в местах лишения свободы практически год — до сентября 2019 года.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

Ранее Кокорин рассказал об игре за итальянскую «Фиорентину».

 

 

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