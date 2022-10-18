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В «Спартаке» рассказали, что договорённости с Селиховым были достигнуты в одно-два касания

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Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как проходили переговоры с голкипером Александром Селеховым по продлению контракта.
В «Спартаке» рассказали, что договорённости с Селиховым были достигнуты в одно-два касания
  • РИА Новости

«Абсолютно легко. Не было вообще никаких проблем. Все договорённости были достигнуты в одно-два касания. Кстати, уточню, что контракт у него заканчивался в конце мая 2023 года, а не в конце этого года», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

Напомним, что вратарь продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 11 матчах за «Спартак», пропустил 15 мячей и три раза сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Селихов отказал «Зениту» и клубам Саудовской Аравии ради «Спартака».

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