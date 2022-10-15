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Источник: Селихов отказал «Зениту» и клубам Саудовской Аравии ради «Спартака»

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Вратарь «Спартака» Александр Селихов не рассматривал предложения других клубов перед продлением контракта.
Источник: Селихов отказал «Зениту» и клубам Саудовской Аравии ради «Спартака»
  • Gettyimages.ru

По информации Eurostavka, голкипер отказал клубам Турции и Саудовской Аравии, а также «Зениту» ради продления контракта с московской командой. Отмечается, что игрок не хочет испортить отношения с болельщиками красно-белых, перейдя в стан петербургского клуба.

По данным источника, команда из Саудовской Аравии предлагала Селихову зарплату €2 млн.

Напомним, что вратарь продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.

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