Роднина — об отстранении женской сборной России от Евробаскета-2023: подпевалы общему хору
«Обиды и досады уже нет давно, мне кажется, это групповое решение, будничное. Не могу сказать, что ФИБА чем‑то удивила, больше удивляют мудрые решения. Это подпевалы общему хору», — цитирует Роднину «Матч ТВ».
Чемпионат Европы в 2023 году пройдёт в Словении и Израиле.
В отборочном этапе турнира российские спортсменки выступали в группе F и занимали первое место в таблице, набрав четыре очка в двух матчах. Результаты команд в группах будут аннулированы.
Накануне ФИБА приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.
Ранее бывшая баскетболистка Мария Степанова прокомментировала отстранение сборной России от Евробаскета-2023.