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Роднина — об отстранении женской сборной России от Евробаскета-2023: подпевалы общему хору

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Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) отстранить женскую сборную России от участия в квалификации чемпионата Европы 2023 года.

«Обиды и досады уже нет давно, мне кажется, это групповое решение, будничное. Не могу сказать, что ФИБА чем‑то удивила, больше удивляют мудрые решения. Это подпевалы общему хору», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

Чемпионат Европы в 2023 году пройдёт в Словении и Израиле.

В отборочном этапе турнира российские спортсменки выступали в группе F и занимали первое место в таблице, набрав четыре очка в двух матчах. Результаты команд в группах будут аннулированы.

Накануне ФИБА приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.

Ранее бывшая баскетболистка Мария Степанова прокомментировала отстранение сборной России от Евробаскета-2023.

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