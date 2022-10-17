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Степанова высказалась об отстранении женской сборной России от Евробаскета-2023

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Бывшая баскетболистка Мария Степанова прокомментировала отстранение сборной России от Евробаскета-2023.
Степанова высказалась об отстранении женской сборной России от Евробаскета-2023
  • РИА Новости

«Я не особо надеялась. Напротив, чётко понимала, что игровые виды спорта вряд ли сейчас допустят. Потому что это могло повлечь массовые отказы других сборных. В индивидуальных видах, таких как теннис, всё проще: если один игрок не захотел играть, то это не повлияет на весь турнир. В боксе вообще свой мир, и они волевым решением определили, что спорт — это спорт, а политика — политика. Кулаком по столу ударили: кто не хочет биться, пожалуйста, не бейтесь. А в командных видах всё гораздо сложнее. Организаторы, видимо, боятся, что турнир вообще будет сорван, поэтому таким образом перестраховываются. В США тоже живут своей жизнью, им без разницы, россиянин или не россиянин. А у нас вот политика вылезла на первый план. Не понимаю, как можно всё грести под одну гребёнку. Всегда спорт был вне политики. Но все люди, и эмоции берут верх как у спортсменов, так и у тренеров. И у рефери свои взгляды на жизнь, которые могли бы проявиться на площадке. Такая вот странная и сложная ситуация», — заявила Степанова RT.

Ранее сообщалось, что женская сборная России пропустит Евробаскет-2023.

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