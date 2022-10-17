Данни назвал Кокорина отличным игроком

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни оценил игру нападающего Александра Кокорина в матче седьмого тура чемпионата Кипра с «Аполлоном».

«Кокорин отличный игрок! Ему нужно играть, чтобы показать свой лучший футбол. Сейчас он играет, получает игровое время. Конечно же, он забьёт много голов!» — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

Игра в Лимасоле завершилась со счётом 3:0 в пользу «Ариса».

В составе «Ариса» мячи забили Александр Кокорин, Флорисс Джаве и Мариуш Стемпиньски.

«Арис» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Аполлон» с 14 очками располагается на третьей строчке.

Ранее гол Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон».