Данни назвал Кокорина отличным игроком
- РИА Новости
«Кокорин отличный игрок! Ему нужно играть, чтобы показать свой лучший футбол. Сейчас он играет, получает игровое время. Конечно же, он забьёт много голов!» — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».
Игра в Лимасоле завершилась со счётом 3:0 в пользу «Ариса».
В составе «Ариса» мячи забили Александр Кокорин, Флорисс Джаве и Мариуш Стемпиньски.
«Арис» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Аполлон» с 14 очками располагается на третьей строчке.
Ранее гол Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон».