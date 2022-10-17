Узнать больше

Гол Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон»

Короткая ссылка
«Арис» в гостях обыграл «Аполлон» в матче седьмого тура чемпионата Кипра по футболу.
Гол Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон»
  • Legion-Media
  • © Nicolò Campo/Sipa USA

Игра в Лимасоле завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ариса».

В составе «Ариса» мячи забили Александр Кокорин, Флорисс Джаве и Мариуш Стемпиньски.

«Арис» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Аполлон» с 14 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил слова  Кокорина в том, что он больше всех среди игроков заработал денег в российском футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить