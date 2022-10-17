Гол Кокорина помог «Арису» обыграть «Аполлон»
- Legion-Media
- © Nicolò Campo/Sipa USA
Игра в Лимасоле завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ариса».
В составе «Ариса» мячи забили Александр Кокорин, Флорисс Джаве и Мариуш Стемпиньски.
«Арис» с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Аполлон» с 14 очками располагается на третьей строчке.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил слова Кокорина в том, что он больше всех среди игроков заработал денег в российском футболе.