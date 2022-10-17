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Петржела: вместо «Золотого мяча» Кокорин выбрал красивую и лёгкую жизнь

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина в том, что больше всех среди игроков заработал денег в российском футболе.
Петржела: вместо «Золотого мяча» Кокорин выбрал красивую и лёгкую жизнь
  • Legion-Media

«Кокорин — жадный до денег человек. Но его нельзя за это винить. Он мог бы сейчас претендовать на «Золотой мяч», но вместо этого выбрал красивую и лёгкую жизнь», — цитирует Петржелу Sport24.

Права на игрока принадлежат «Фиорентине». В «Арисе» Кокорин будет выступать до конца нынешнего сезона.

Футболист провёл за кипрский клуб пять матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин сообщил, что не планирует возвращаться в сборную России.

 

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