Петржела: вместо «Золотого мяча» Кокорин выбрал красивую и лёгкую жизнь
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«Кокорин — жадный до денег человек. Но его нельзя за это винить. Он мог бы сейчас претендовать на «Золотой мяч», но вместо этого выбрал красивую и лёгкую жизнь», — цитирует Петржелу Sport24.
Права на игрока принадлежат «Фиорентине». В «Арисе» Кокорин будет выступать до конца нынешнего сезона.
Футболист провёл за кипрский клуб пять матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее Кокорин сообщил, что не планирует возвращаться в сборную России.