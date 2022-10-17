Канчельскис: уровень Кокорина — ФНЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Он не знает, куда вкладывать деньги, — это не от большого ума. Александр профукал всю свою карьеру из-за денег — факт! Саша, если так много говоришь, забей десять мячей как Батистута, а потом говори. Уверен, что Серию А он не потянет, потому его уровень — ФНЛ», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что Кокорин талантливый футболист, но из-за денежных средств футболист остался без карьеры.

Права на игрока принадлежат «Фиорентине». В «Арисе» Кокорин будет выступать до конца нынешнего сезона.

Футболист провёл за кипрский клуб шесть матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин сообщил, что не планирует возвращаться в сборную России.