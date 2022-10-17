Узнать больше

Канчельскис: уровень Кокорина — ФНЛ

Короткая ссылка
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал форварда «Ариса» Александра Кокорина.
Канчельскис: уровень Кокорина — ФНЛ
  • РИА Новости

«Он не знает, куда вкладывать деньги, — это не от большого ума. Александр профукал всю свою карьеру из-за денег — факт! Саша, если так много говоришь, забей десять мячей как Батистута, а потом говори. Уверен, что Серию А он не потянет, потому его уровень — ФНЛ», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что Кокорин талантливый футболист, но из-за денежных средств футболист остался без карьеры.

Права на игрока принадлежат «Фиорентине». В «Арисе» Кокорин будет выступать до конца нынешнего сезона.

Футболист провёл за кипрский клуб шесть матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин сообщил, что не планирует возвращаться в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить