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Бушманов: матч ЦСКА — «Спартак» должен был понравиться болельщикам

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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал результат московского дерби между ЦСКА и красно-белыми.
Бушманов: матч ЦСКА — «Спартак» должен был понравиться болельщикам
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Хорошая игра. Думаю, матч удался. Болельщикам матч должен был понравиться. Эмоции, страсти, голы. Думаю, Зобнину нужно было доигрывать этот эпизод. Понятно, Рома видел лежащего игрока армейцев, хотел игру остановить, но надо было по-другому действовать», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что защитник красно-белых Миха Мевля в матче с ЦСКА допустил грубую ошибку.

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата России с участием красно-белых и ЦСКА.

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