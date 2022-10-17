Призёра чемпионата России по плаванию Сабитову дисквалифицировали на два года за допинг
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Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
По информации СМИ, в допинг-пробе 18-летней спортсменки был найден препарат фуросемид.
Дисквалификация Сабитовой отсчитывается с 12 октября 2022 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения.
Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что употребление допинга является мошенничеством и обманом чистой воды.