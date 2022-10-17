Призёра чемпионата России по плаванию Сабитову дисквалифицировали на два года за допинг

Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала Александру Сабитову на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

По информации СМИ, в допинг-пробе 18-летней спортсменки был найден препарат фуросемид.

Дисквалификация Сабитовой отсчитывается с 12 октября 2022 года, с зачётом отбытого срока временного отстранения.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что употребление допинга является мошенничеством и обманом чистой воды.