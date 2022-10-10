Узнать больше

Вяльбе: допинг — это обман, мошенничество чистой воды

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что употребление допинга является мошенничеством и обманом чистой воды.
Вяльбе: допинг — это обман, мошенничество чистой воды
  • РИА Новости

«Я человек, который категорически против нарушений антидопинговых правил. Спортсмен по своей сути — это пример для подрастающего поколения, который должен вдохновлять детей своими достижениями. А допинг — это обман, мошенничество чистой воды», — цитирует Вяльбе пресс-служба РУСАДА.

Она также подчеркнула, что запрещённые препараты наносят урон репутации спортсменов.

Список допинга является одним из шести международных стандартов, обязательных для подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. В перечне указано, какие препараты запрещено принимать во время и вне соревнований, а также какие из них не допускаются в конкретных видах спорта.

Список публикуется за три месяца до его вступления в силу 1 января 2023 года, чтобы спортсмены и их команды смогли своевременно ознакомиться с любыми изменениями.

Ранее Вяльбе прокомментировала решение шведских лыжниц бойкотировать Кубок мира — 2023 в случае допуска до соревнований российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить