Вяльбе: допинг — это обман, мошенничество чистой воды

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что употребление допинга является мошенничеством и обманом чистой воды.

«Я человек, который категорически против нарушений антидопинговых правил. Спортсмен по своей сути — это пример для подрастающего поколения, который должен вдохновлять детей своими достижениями. А допинг — это обман, мошенничество чистой воды», — цитирует Вяльбе пресс-служба РУСАДА.

Она также подчеркнула, что запрещённые препараты наносят урон репутации спортсменов.

Список допинга является одним из шести международных стандартов, обязательных для подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. В перечне указано, какие препараты запрещено принимать во время и вне соревнований, а также какие из них не допускаются в конкретных видах спорта.

Список публикуется за три месяца до его вступления в силу 1 января 2023 года, чтобы спортсмены и их команды смогли своевременно ознакомиться с любыми изменениями.

Ранее Вяльбе прокомментировала решение шведских лыжниц бойкотировать Кубок мира — 2023 в случае допуска до соревнований российских спортсменов.