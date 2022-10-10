Вяльбе: допинг — это обман, мошенничество чистой воды
- РИА Новости
«Я человек, который категорически против нарушений антидопинговых правил. Спортсмен по своей сути — это пример для подрастающего поколения, который должен вдохновлять детей своими достижениями. А допинг — это обман, мошенничество чистой воды», — цитирует Вяльбе пресс-служба РУСАДА.
Она также подчеркнула, что запрещённые препараты наносят урон репутации спортсменов.
Список допинга является одним из шести международных стандартов, обязательных для подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. В перечне указано, какие препараты запрещено принимать во время и вне соревнований, а также какие из них не допускаются в конкретных видах спорта.
Список публикуется за три месяца до его вступления в силу 1 января 2023 года, чтобы спортсмены и их команды смогли своевременно ознакомиться с любыми изменениями.
Ранее Вяльбе прокомментировала решение шведских лыжниц бойкотировать Кубок мира — 2023 в случае допуска до соревнований российских спортсменов.