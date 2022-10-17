Узнать больше

В «Роме» опровергли информацию о возможном переходе Роналду

Короткая ссылка
Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто высказался о возможном переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в итальянский клуб.
В «Роме» опровергли информацию о возможном переходе Роналду
  • Gettyimages.ru
  • © Ash Donelon

«Писали, что «Рома» интересовалась Роналду. Так ли это? Была информация, будто бы он почти перешёл в ваш клуб. Нет. Роналду, как вы видите, остаётся в «Юнайтед», — цитирует Пинто «Спорт-Экспресс».

Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что игроком интересовались «Бавария», «Челси», «Наполи» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду может стать игроком «Барселоны».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить