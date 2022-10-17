В «Роме» опровергли информацию о возможном переходе Роналду

Спортивный директор «Ромы» Тиаго Пинто высказался о возможном переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в итальянский клуб.

«Писали, что «Рома» интересовалась Роналду. Так ли это? Была информация, будто бы он почти перешёл в ваш клуб. Нет. Роналду, как вы видите, остаётся в «Юнайтед», — цитирует Пинто «Спорт-Экспресс».

Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что игроком интересовались «Бавария», «Челси», «Наполи» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Роналду забил два мяча и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду может стать игроком «Барселоны».