Sport24: Тарасова вернулась в состав жюри «Ледникового периода»
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Кроме Тарасовой в число судей третьего выпуска нового сезона вошли олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, шоумен Виктор Васильев, сообщает Sport24.
75-летний тренер не участвовала в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.
6 октября Тарасова вернулась из больницы домой.
Ранее сообщалось, что Тарасова будет работать на Гран-при в Москве.