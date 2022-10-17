Sport24: Тарасова вернулась в состав жюри «Ледникового периода»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вернулась в состав жюри шоу «Ледниковый период».

Кроме Тарасовой в число судей третьего выпуска нового сезона вошли олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, шоумен Виктор Васильев, сообщает Sport24.

75-летний тренер не участвовала в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

6 октября Тарасова вернулась из больницы домой.

Ранее сообщалось, что Тарасова будет работать на Гран-при в Москве.