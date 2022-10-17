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«Спартак» попросил ЭСК дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА

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В московском «Спартаке» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) по вопросу работы арбитров на матче 13-го тура с ЦСКА.
«Спартак» попросил ЭСК дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мы приняли решение обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено», — сообщает пресс-служба красно-белых.

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным решение Алексея Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром».

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