«Спартак» попросил ЭСК дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА

В московском «Спартаке» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) по вопросу работы арбитров на матче 13-го тура с ЦСКА.

«Мы приняли решение обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче с ЦСКА. Соответствующее письмо уже отправлено», — сообщает пресс-служба красно-белых.

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. Красно-белые с 26 очками поднялись на второе место турнирной таблицы, армейцы с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что ЭСК признала ошибочным решение Алексея Сухого не засчитать гол «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром».