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Защитник «Торпедо» Шапич уверен в сохранении места в РПЛ после прихода Талалаева

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Защитник «Торпедо» Стефан Шапич оценил шансы столичного клуба в борьбе за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.
Защитник «Торпедо» Шапич уверен в сохранении места в РПЛ после прихода Талалаева
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Талалаев — очень хороший тренер. Мы с ним провели всего лишь несколько тренировок, но он мне нравится. Уверен, с ним мы не вылетим из РПЛ. Мы сделаем всё для этого», — цитирует Шапича «РБ Спорт».

Он выразил надежду, что в матче 14-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (23 октября) «Торпедо» обязательно наберёт очки.

Чёрно-белые с шестью очками занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший капитан «Торпедо» Андрей Гашкин оценил дебют Андрея Талалаева на посту главного тренера чёрно-белых.

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