Защитник «Торпедо» Шапич уверен в сохранении места в РПЛ после прихода Талалаева
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«Талалаев — очень хороший тренер. Мы с ним провели всего лишь несколько тренировок, но он мне нравится. Уверен, с ним мы не вылетим из РПЛ. Мы сделаем всё для этого», — цитирует Шапича «РБ Спорт».
Он выразил надежду, что в матче 14-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (23 октября) «Торпедо» обязательно наберёт очки.
Чёрно-белые с шестью очками занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее бывший капитан «Торпедо» Андрей Гашкин оценил дебют Андрея Талалаева на посту главного тренера чёрно-белых.