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Гашкин — о дебюте Талалаева: он смог раскрепостить футболистов «Торпедо»

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Бывший капитан «Торпедо» Андрей Гашкин оценил дебют Андрея Талалаева на посту главного тренера чёрно-белых в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Мне кажется, смелее стали играть, особенно в первом тайме, но проблема у «Торпедо» в нападении, хорошего нападающего им не хватает, а лучше двух. В концовке встречи Игорю Смольникову даже пришлось в нападении играть», — цитирует Гашкина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что какие-то изменения в игре команды могут произойти после зимней паузы в чемпионате. 

«Торпедо» важно набирать игроков, зимние сборы помогут сбалансировать состав, но, конечно же, не хватает атакующих футболистов, это видно невооружённым глазом. Некому атаковать», — добавил Гашкин.

Железнодорожники обыграли «Торпедо» на стадионе «Лужники» со счётом 1:0.

«Локо» с 12 очками находится на 12-й строчке в турнирной таблице. «Торпедо» располагается на 16-м месте с шестью очками.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров поделился эмоциями от матча с «Торпедо».

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