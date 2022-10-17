Узнать больше

В «Сочи» не намерены вмешиваться в конфликт Федотова с Абаскалем

Короткая ссылка
В «Сочи» отреагировали на слова Заремы Салиховой о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове после столичного дерби со «Спартаком» в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.
В «Сочи» не намерены вмешиваться в конфликт Федотова с Абаскалем
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нам нечего комментировать по этой теме и никак не хочется быть частью этого конфликта», — цитирует представителя пресс-службы «Сочи» «Чемпионат».

ЦСКА и «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью со счётом 2:2. После первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол. 

Салихова обратилась к Федотову со словами: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

Федотов до перехода в ЦСКА работал главным тренером «Сочи».

Ранее Сергей Юран резко высказался об Абаскале после стычки с Федотовым в дерби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить