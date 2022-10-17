В «Сочи» не намерены вмешиваться в конфликт Федотова с Абаскалем
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«Нам нечего комментировать по этой теме и никак не хочется быть частью этого конфликта», — цитирует представителя пресс-службы «Сочи» «Чемпионат».
ЦСКА и «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью со счётом 2:2. После первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.
Салихова обратилась к Федотову со словами: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».
Федотов до перехода в ЦСКА работал главным тренером «Сочи».
Ранее Сергей Юран резко высказался об Абаскале после стычки с Федотовым в дерби.