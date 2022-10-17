Колыванов считает, что Федотов не хотел обидеть Абаскаля

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался по ситуации с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Мне кажется, это просто ирония, шутка была. Не думаю, что он хотел как-то задеть, оскорбить, обидеть Абаскаля. Просто в шутку так ответил. Моё мнение, не стоит особое значение придавать эпизоду», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

ЦСКА и «Спартак» на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью со счётом 2:2. После первого тайма Абаскаль словесно накинулся на Федотова, посчитав, что игроки ЦСКА проигнорировали принцип fair-play и продолжили атаку, забив гол.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес Федотова.