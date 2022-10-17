Алдонин считает, что СМИ не стоит раздувать конфликт из-за ситуации Федотова с Абаскалем

Бывший защитник лондонского «Челси» Евгений Алдонин прокомментировал эпизод с участием главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, эту тему больше раздувают журналисты. Это дерби и обычный обмен любезностями. Считаю, Абаскаль не имел права подскакивать к Федотову и начинать что-то ему доказывать, учитывая, что впереди был второй тайм. Со стороны испанца, скорее, имела место актёрская игра для подопечных. Ему важно было показать своё неравнодушие, то, что он переживает за результат. А ответ Федотова — его решение. Не думаю, что он хотел как-то оскорбить и задеть коллегу», — заявил Алдонин RT.

Ранее Александр Мостовой заявил, что Роман Зобнин в матче с ЦСКА должен был играть до свистка.