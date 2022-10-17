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Мостовой — об эпизоде с Зобниным в матче с ЦСКА: нужно играть до свистка

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на жест полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Мостовой — об эпизоде с Зобниным в матче с ЦСКА: нужно играть до свистка
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Эпизод получился немного спорным. В таких моментах зачастую апеллируют к судье — свистнул ли он, остановил ли матч. Поэтому есть одно непреложное футбольное правило — нужно играть до свистка. Зобнин зачем-то начал махать рукой перед Гаичем. Мало ли зачем он это сделал? Бывают ситуации, когда человек лежит на газоне, получив серьёзную травму, а команда соперника продолжает атаку и забивает. Здесь же даже речи не шло о повреждениях — все потом поднялись на ноги и продолжили игру», — сказал Мостовой RT.

Ранее Евгений Алдонин заявил, что Зобнин допустил ошибку в дерби.

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