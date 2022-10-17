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Отбывающий дисквалификацию Обухов приступил к тренировкам с «Оренбургом»

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В «Оренбурге» рассказали о ситуации с нападающим Владимиром Обуховым, который заканчивает отбывать дисквалификацию. 
Отбывающий дисквалификацию Обухов приступил к тренировкам с «Оренбургом»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Обухов прибыл в расположение клуба и сегодня приступил к тренировкам с командой», — сообщает ТАСС.

Международная федерация футбола (ФИФА) 19 июля 2021 года дисквалифицировала Обухова за нарушение антидопинговых правил. Отстранение 30-летнего форварда завершится 17 декабря. Согласно регламенту, футболист может вернуться к тренировкам с командой в последние два месяца периода дисквалификации.

Обухов подписал контракт с «Оренбургом» 9 декабря 2021 года. Воспитанник московского «Спартака» ранее выступал за красно-белых, «Ростов», «Тамбов», «Сочи», саранскую «Мордовию», краснодарскую «Кубань» и столичное «Торпедо».

Ранее агент Сергей Пушкин, представляющий интересы Обухова, рассказал о том, в какой форме форвард находится на данный момент.

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