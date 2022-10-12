Агент Обухова: Владимир рвётся в бой, он в идеальной форме
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«Володя сейчас находится в идеальной форме, он готов играть. Он настоящий профессионал, который будет играть в основном составе «Оренбурга». На зимние сборы он полетит уже вместе с командой. Владимир рвётся в бой», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что «Оренбург» не сможет включить Обухова в заявку до зимнего трансферного окна.
19 июля 2021 года ФИФА объявила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов).
Весной дисквалификация была продлена ещё на полгода после обращения WADA в CAS.
30-летний Обухов известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Сочи» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Оренбурга», за который провёл 12 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Обухов возобновит тренировки с «Оренбургом» 17 октября.