Агент Обухова: Владимир рвётся в бой, он в идеальной форме

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о том, в какой форме форвард находится на данный момент.

«Володя сейчас находится в идеальной форме, он готов играть. Он настоящий профессионал, который будет играть в основном составе «Оренбурга». На зимние сборы он полетит уже вместе с командой. Владимир рвётся в бой», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что «Оренбург» не сможет включить Обухова в заявку до зимнего трансферного окна.

19 июля 2021 года ФИФА объявила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов).

Весной дисквалификация была продлена ещё на полгода после обращения WADA в CAS.

30-летний Обухов известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Сочи» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Оренбурга», за который провёл 12 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Обухов возобновит тренировки с «Оренбургом» 17 октября.