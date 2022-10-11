Дисквалифицированный за допинг Обухов возобновит тренировки с «Оренбургом» 17 октября

Нападающий Владимир Обухов, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, рассказал, что вернётся к тренировкам с «Оренбургом» 17 октября.

«Контактирую через представителей. Общаемся с клубом. Договорились, что как только начинается срок, когда я могу тренироваться, сразу прилетаю и приступаю к тренировкам. Так что 17 числа иду на занятие», — цитирует Обухова «РБ Спорт».

19 июля 2021 года ФИФА объявила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов).

Весной дисквалификация была продлена ещё на полгода после обращения WADA в CAS.

30-летний Обухов известен по выступлениям за «Торпедо», «Ростов», «Сочи» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Оренбурга», за который провёл 12 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее агент Обухова сообщил, что форвард поддерживает форму после продления дисквалификации за допинг.