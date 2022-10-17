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Источник: Минобороны и Минспорт выдадут футболистам бронь от мобилизации

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Министерство обороны и Министерство спорта России должны выпустить решение о предоставлении брони от частичной мобилизации для футболистов.
Источник: Минобороны и Минспорт выдадут футболистам бронь от мобилизации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «РБ Спорт».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее Олег Матыцин сообщил, что ему неизвестно о создании отрядов из спортсменов-добровольцев.

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