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Соболев вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» в истории чемпионатов России

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Нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев вошёл в топ-10 лучших бомбардиров московского клуба в истории чемпионатов России.

На счету 25-летнего футболиста 32 гола за 71 матч в составе красно-белых. Столько же мячей забили Робсон (102 матча) и Николай Писарев (115).

На первом месте в списке лучших расположился Егор Титов — 86 голов за 324 матча. Следом за ним идёт Квинси Промес, у него 79 забитых мячей за 161 игру.

Контракт Соболева с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии.

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