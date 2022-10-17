Чалов — о первом забитом мяче ЦСКА: в футбол надо играть до конца, какие могут быть отмазки
«Карраскаль лежал, они продолжили игру, мы отняли мяч и продолжили атаку. Потом они сказали, что хотели выбить мяч. Правда, до конца не понял, что это было. В футбол надо играть до конца, какие могут быть отмазки?», — цитирует Чалова «Матч ТВ».
Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).
«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).
Ранее директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался о голе Чалова в ворота «Спартака».