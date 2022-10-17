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В ЦСКА отреагировали на претензии «Спартака» об игнорировании фейр-плей

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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался о голе нападающего команды Фёдора Чалова в ворота «Спартака» на 17-й минуте дерби в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

«О каком «фейр-плей» мы говорим? Давно зафиксировано для отсутствия разногласий, что судья сам принимает решение остановить игру, либо игрок сам её останавливает, выбивая мяч», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, о чём беседовал с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве московского дерби.

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