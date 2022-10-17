Мележиков: работаем над возрождением «Спартака-2»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, будет ли возрождён «Спартак-2».

«Будет ли «Спартак-2» возрождён? Работаем над этим… Занимаемся и прорабатываем этот вопрос. Основное — определиться с тем, как заполнить вакуум между переводом из молодёжного спорта во взрослый футбол», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 23 мая 2022 года из-за финансовых сложностей «Спартак» принял решение расформировать вторую команду, которая по итогам сезона 2021/22 заняла седьмое место в Первой лиге.

В августе 2022 года компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». После этого появилась информация о возможном возрождении «Спартака-2» и планах заявить команду на сезон 2023/24 во Вторую лигу.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, как бизнесмен относится к клубу.